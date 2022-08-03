Чавушоглу сообщил, что в Камбодже обсудил с Лавровым перевозку зерна из Украины

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в среду, что на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Камбодже обсудил тему вывоза зерна из Украины и региональные вопросы.
"Обсудили тему безопасной и стабильной перевозки украинского зерна и региональные вопросы с главой МИД РФ Лавровым на полях СМИД АСЕАН", - написал Чавушоглу в твиттере.
Лавров в среду прибыл в столицу Камбоджи Пномпень, где прошла встреча Совета министров иностранных дел (СМИД) стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
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