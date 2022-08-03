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Внешняя политика 03.08.2022 19:03

В ОБСЕ призвали Армению и Азербайджан принять меры для для деэскалации и возобновления диалога

В ОБСЕ выразили крайнюю обеспокоенность сообщениями о вооруженных инцидентах на Южном Кавказе и призвали Армению и Азербайджан принять меры для деэскалации и возобновления диалога.

«Мы крайне обеспокоены сообщениями о вооруженных инцидентах и жертвах на Южном Кавказе. Призываем Армению и Азербайджан принять все необходимые меры для деэскалации и возобновления диалога», - говорится в твите польского председательства в ОБСЕ в среду.

В организации добавили, что остаются приверженными поддержке всех усилий, направленных на укрепление мира в регионе.

Р.Керимов

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Тэги: ОБСЕ, АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ


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