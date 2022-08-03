В ОБСЕ призвали Армению и Азербайджан принять меры для для деэскалации и возобновления диалога

В ОБСЕ выразили крайнюю обеспокоенность сообщениями о вооруженных инцидентах на Южном Кавказе и призвали Армению и Азербайджан принять меры для деэскалации и возобновления диалога.

«Мы крайне обеспокоены сообщениями о вооруженных инцидентах и жертвах на Южном Кавказе. Призываем Армению и Азербайджан принять все необходимые меры для деэскалации и возобновления диалога», - говорится в твите польского председательства в ОБСЕ в среду.

В организации добавили, что остаются приверженными поддержке всех усилий, направленных на укрепление мира в регионе.

Р.Керимов