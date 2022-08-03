В ЕС призвали к прекращению боевых действий на Южном Кавказе и возобновлению переговоров

В Европейском союзе (ЕС) призвали к немедленному прекращению боевых действий на Южном Кавказе и возобновлению переговоров.

«Европейский союз призывает к немедленному прекращению боевых действий, развернувшихся между азербайджанскими и армянскими силами вокруг Лачинского коридора и других мест вдоль линии соприкосновения», - говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы.

В нем отмечается, что боестолкновения уже привели к гибели людей и появлению раненых.

В ЕС заявили о важности деэскалации, полного соблюдения режима прекращения огня и возвращения за стол переговоров. Там добавили, что остаются приверженными содействию в преодолении напряженности и продолжению собственного участия в обеспечении мира и стабильности на Южном Кавказе.

Ранее в Минобороны Азербайджана сообщили, что в среду члены армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, грубо нарушив положения заявления от 10 ноября 2020 года, совершили террористическо-диверсионную операцию против подразделений азербайджанской армии, в результате чего погиб азербайджанский военнослужащий Кязымов Анар Рустам оглу.

Кроме того, продолжили в министерстве, члены армянских НВФ предприняли попытку захватить высоту Гырхгыз, расположенную на горном хребте, охватывающем территорию Кельбаджарского и Лачинского районов, и оборудовать там новые боевые позиции.

«В результате ответной операции «Возмездие», проведенной подразделениями азербайджанской армии, была взята под контроль высоты Гырхгыз, Сарыбаба и ряд других важных господствующих высот вдоль Карабахского хребта горной цепи Малого Кавказа. В настоящее время нашими подразделениями ведутся инженерные работы по сооружению новых позиций и прокладке путей обеспечения на выгодных рубежах», - говорилось в сообщении военного ведомства.

В нем отмечалось, что в рамках операции были уничтожены несколько боевых позиций армянских НВФ, нанесен удар с воздуха по воинской части в населенном пункте Юхары Оратаг бывшего Агдеринского района. В результате, сообщили в военном ведомстве, была уничтожена и ранена живая сила армянских НВФ, уничтожены несколько гаубиц Д-30, военные транспортные средства и большое количество боеприпасов.

Позже в ходе телефонного разговора в тот же день министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил специальному представителю ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаару, что основной причиной возникшей напряженности в регионе Южного Кавказа является невыполнение Арменией взятых на себя обязательств.

«Министр подчеркнул, что вопреки обязательствам, вытекающим из трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, вооруженные силы Армении и армянские незаконные вооруженные формирования (НВФ) до сих пор не были полностью выведены с территории Азербайджана, что является недопустимым. До внимания (собеседника) было доведено, что невыполнение Арменией взятых на себя обязательств является основной причиной напряженности в регионе», - говорилось в сообщении внешнеполитического ведомства.

Р.Керимов