В ЕС призвали к прекращению боевых действий на Южном Кавказе и возобновлению переговоров

В Европейском союзе (ЕС) призвали к немедленному прекращению боевых действий на Южном Кавказе и возобновлению переговоров.
«Европейский союз призывает к немедленному прекращению боевых действий, развернувшихся между азербайджанскими и армянскими силами вокруг Лачинского коридора и других мест вдоль линии соприкосновения», - говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы.
В нем отмечается, что боестолкновения уже привели к гибели людей и появлению раненых.
В ЕС заявили о важности деэскалации, полного соблюдения режима прекращения огня и возвращения за стол переговоров. Там добавили, что остаются приверженными содействию в преодолении напряженности и продолжению собственного участия в обеспечении мира и стабильности на Южном Кавказе.
Ранее в Минобороны Азербайджана сообщили, что в среду члены армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, грубо нарушив положения заявления от 10 ноября 2020 года, совершили террористическо-диверсионную операцию против подразделений азербайджанской армии, в результате чего погиб азербайджанский военнослужащий Кязымов Анар Рустам оглу.
Кроме того, продолжили в министерстве, члены армянских НВФ предприняли попытку захватить высоту Гырхгыз, расположенную на горном хребте, охватывающем территорию Кельбаджарского и Лачинского районов, и оборудовать там новые боевые позиции.
«В результате ответной операции «Возмездие», проведенной подразделениями азербайджанской армии, была взята под контроль высоты Гырхгыз, Сарыбаба и ряд других важных господствующих высот вдоль Карабахского хребта горной цепи Малого Кавказа. В настоящее время нашими подразделениями ведутся инженерные работы по сооружению новых позиций и прокладке путей обеспечения на выгодных рубежах», - говорилось в сообщении военного ведомства.
В нем отмечалось, что в рамках операции были уничтожены несколько боевых позиций армянских НВФ, нанесен удар с воздуха по воинской части в населенном пункте Юхары Оратаг бывшего Агдеринского района. В результате, сообщили в военном ведомстве, была уничтожена и ранена живая сила армянских НВФ, уничтожены несколько гаубиц Д-30, военные транспортные средства и большое количество боеприпасов.
Позже в ходе телефонного разговора в тот же день министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил специальному представителю ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаару, что основной причиной возникшей напряженности в регионе Южного Кавказа является невыполнение Арменией взятых на себя обязательств.
«Министр подчеркнул, что вопреки обязательствам, вытекающим из трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, вооруженные силы Армении и армянские незаконные вооруженные формирования (НВФ) до сих пор не были полностью выведены с территории Азербайджана, что является недопустимым. До внимания (собеседника) было доведено, что невыполнение Арменией взятых на себя обязательств является основной причиной напряженности в регионе», - говорилось в сообщении внешнеполитического ведомства.
Р.Керимов
S&P резко повысило прогноз цен на газ в Европе на ближайшие годы
Нефть Brent подешевела до $98,55 за баррель после выхода данных о запасах в США
Россия и Саудовская Аравия обсудили совместные проекты в энергетике, транспорте, нефтегазохимии - Новак
В матчах стартующего чемпионата Азербайджана по футболу применят систему VAR
Количество случаев COVID-19 в Азербайджане приблизилось к 800 тыс.
ГААД получит 10,1 млн манатов на строительство автодороги в Уджарском районе
MIDA направит 13,6 млн манатов на строительство жилых зданий в ЖК Сумгайыт-2
ИВ Имишли направит более 560 тыс. манатов на капремонт дорог в селах, где проживают семьи шехидов II Карабахской войны
В США считают правильным решение ОПЕК+ по увеличению квот на добычу на сентябрь
Близ столицы Исландии началось извержение вулкана
Спецпосланник США по Ирану готовится отправиться в Вену на переговоры по СВПД
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Завершился турнир по футболу среди сотрудников Yelo Bank
ВТБ (Азербайджан) поддержал проект «Летнего университета для молодых лидеров»
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ