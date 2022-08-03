Количество случаев COVID-19 в Азербайджане приблизилось к 800 тыс.

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 512 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 799 тыс. 983, сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Днем ранее зарегистрирован 531 случай.

За сутки летальные исходы из-за новой коронавирусной инфекции выявлены не были (накануне - четыре).

Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 752 человека, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 787 тыс. 479 человек (+ 399 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 2 тыс. 752 человека.

За сутки медики провели 3 тыс. 760 тестов на коронавирус против 3 тыс. 950 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 55 тыс. 265 тестов на COVID-19.

Р.Керимов