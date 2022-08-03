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ТЭК 03.08.2022 23:24

S&P резко повысило прогноз цен на газ в Европе на ближайшие годы

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s Global Ratings значительно повысило прогноз цен на природный газ на европейском рынке в ближайшие годы.

Это обусловлено сокращением поставок газа из России по трубопроводу "Северный поток 1", говорится в сообщении агентства.

Теперь аналитики ожидают, что газ на TTF до конца текущего года будет стоить в среднем $50 за 1 млн британских термальных единиц (BTU), в следующем году - $40 и в 2024 году - $25.

"Это существенное повышение отражает вероятность того, что поставки российского трубопроводного газа останутся на историческом минимуме, что усложнит задачу Европы по обеспечению достаточных запасов и поставок зимой", - отмечается в сообщении S&P GR. Кроме того, пересмотр прогноза вызван скачком котировок на спотовом и фьючерсном рынках.

Оценки стоимости газа в других регионах, а также нефти остались без изменения.

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Тэги: МИР, ГАЗ, S&P, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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