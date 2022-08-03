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СНГ 03.08.2022 23:30

Россия и Украина провели 27 операций по обмену пленными и телами погибших

Россия и Украина провели уже 27 операций по обмену военнопленными и телами погибших военнослужащих, сообщил в среду замминистра обороны РФ Александр Фомин.

"При участии МККК также удалось организовать диалог с Киевом по вопросу обмена военнопленными и телами погибших военнослужащих. К настоящему времени проведено 27 таких операций", - сказал Фомин на брифинге для иностранных военных атташе.

Он добавил, что в Минобороны России сформирована постоянно действующая медицинская комиссия для освидетельствования больных и раненых военнопленных. Комиссия работает в соответствии с рекомендациями и принципами на основе Женевской конвенции.

Также своевременно осуществляется репатриация украинских военных, отметил Фомин. К настоящему моменту по решениям комиссии Украине переданы 18 человек.

Фомин напомнил, что совместно с ООН и МККК в апреле-мае 2022 года были успешно проведены операции по эвакуации мирного населения с комбината "Азовсталь", а также выводу оттуда украинских военнослужащих.

"Всего с "Азовстали" вышли свыше 3 тысяч человек, из них более 2,4 тысяч - военнослужащих ВСУ и бойцы националистических формирований. Операции носили исключительно гуманитарный характер. Сотрудники международных организаций подтвердили строгое соблюдение норм международного гуманитарного права при их проведении", - добавил Фомин.

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Тэги: РОССИЯ, УКРАИНА


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