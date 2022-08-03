В матчах стартующего чемпионата Азербайджана по футболу применят систему VAR

В матчах Премьер-лиги Азербайджана по футболу сезона-2022/2023 будет применяться система видеопомощи арбитрам (VAR), сообщили в среду в Ассоциации футбольных федераций Азербайджана.
«Система VAR будет применяться в матчах Премьер-лиги Азербайджана по футболу сезона-2022/2023, стартует которая 5 августа», - говорится в сообщении АФФА.
Там отметили, что Международная федерация футбола (ФИФА) направила в азербайджанскую ассоциацию документ, подтверждающий применение VAR. В АФФА добавили, что ФИФА в июле - 13-14 июля и 22-24 июля - оценивала готовность к применению этой системы в матчах чемпионата страны.
Новый сезон чемпионата Азербайджана по футболу стартует 5 августа матчем «Кяпаз»-«Зиря» в Баку.
Р.Керимов
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