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Дальнее зарубежье 04.08.2022 00:10

Близ столицы Исландии началось извержение вулкана

В Исландии началось извержение вулкана Фаградальсфьядль на полуострове Рейкьянес, в последний раз он извергался в сентябре 2021 года, сообщают в среду исландские СМИ.

Вулкан располагается в 30 км к юго-западу от столицы Рейкьявика.

"Магма вышла на поверхность на полуострове Рейкьянес впервые с сентября прошлого года", - передают СМИ.

Для Исландии характерна значительная вулканическая активность, так как на ней находятся несколько горно-вулканических систем. В 2010 году извержение вулкана Эйяфьядлайёкюдль привело к проблемам с авиасообщением над большей частью территории Западной Европы.

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Тэги: МИР, ИСЛАНДИЯ, ВУЛКАН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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