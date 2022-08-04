В США считают правильным решение ОПЕК+ по увеличению квот на добычу на сентябрь

Администрация США положительно оценивает решение ОПЕК+ увеличить квоты на добычу нефти в сентябре на 100 тыс. баррелей в сутки, заявил в среду советник госдепа по энергетической безопасности Амос Хохштейн.
"Это шаг в правильном направлении", - сказал Хохштейн, слова которого приводят американские СМИ.
В сообщениях отмечается, что хоть речь и идет о незначительном увеличении квот, Хохштейн не стал заострять на этом внимание. "В конце концов, мы будем оценивать не количество баррелей, а то, снижаются ли цены на нефть", - сказал он. По словам Хохштейна, администрация президента Джо Байдена будет стремиться обеспечить дальнейшее снижение цен на этот энергоресурс.
Ранее в среду источник в одной из делегаций сообщил "Интерфаксу", что министры ОПЕК+ приняли решение увеличить квоты на добычу нефти в сентябре на 100 тыс. баррелей в сутки.
Референтные базы отсчета сохраняются в соответствии с решениями, принятыми в июле 2021 года, то есть, не меняются.
Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) рекомендовал увеличить квоты на добычу нефти в сентябре на 100 тыс. б/с, хотя до его заседания основным вариантом было сохранение квот на уровне августа.
Таким образом, в случае такого увеличения квоты, Саудовская Аравия сможет увеличить производство на 25 тыс. б/с каждый, ОАЭ - на 8 тыс. б/с. Это одни из немногих стран ОПЕК, которые имеют мощности по увеличению нефтедобычи.
По состоянию на июнь страны ОПЕК+ отстают от намеченного плана по добыче примерно на 2,8 млн б/с.
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