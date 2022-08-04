Бензин в США дешевеет 7 недель подряд

Бензин в США дешевеет семь недель подряд, в результате чего средняя цена галлона приблизилась к отметке $4, сообщает аналитическая компания OPIS.
По ее данным, последний максимум в $5,02 за галлон был зафиксирован 14 июня. С того момента средняя стоимость галлона бензина АИ-92 упала на 17% и составляла во вторник $4,19.
Эксперты отмечают, что в последнее время глобальный спрос на нефть упал из-за замедления темпов экономического роста во всем мире, в том числе в Китае. Это привело к улучшению поставок нефти, что привело к снижению оптовых цен на топливо.
"Мы видим значительное падение оптовых цен практически в каждом уголке страны", - отмечает руководитель отдела энергетического анализа OPIS Том Клоза, слова которого приводит MarketWatch.
Данные о спросе и опросы потребителей также указывают на то, что американцы стали меньше времени проводить за рулем.
Продолжат ли цены на бензин снижение зависит от нескольких факторов. По мнению аналитиков, потенциальные ураганы в районе Мексиканского залива могут привести к перебоям в работе нефтеперерабатывающих заводов, а непредвиденные события из-за ситуации в Украине могут стать причиной нового повышения цен.
Глава отдела нефтяного анализа GasBuddy Патрик Де Хаан полагает, что цены на бензин в США достигли пика в июне. По его словам, средняя стоимость может упасть ниже $4 за галлон в течение следующей недели или двух, если не будет серьезных перебоев с поставками.
"Если ничего не случится, мы увидим, что цены в октябре, ноябре и декабре упадут заметно ниже $4 за галлон в среднем по стране", - считает эксперт.
Текущие цены уже учитывают замедление экономического роста в США, полагает Клоза. Но стоимость топлива может упасть еще больше, если в стране начнется рецессия, похожая на экономический спад в 2007-2009 гг., сказал он.
Есть признаки того, что рекордно высокие цены на бензин сказались на водителях. Согласно опросу Американской автомобильной ассоциации (AAA), опубликованному в конце июля, почти две трети взрослых американцев уже изменили свои привычки вождения с марта, когда цены на бензин начали повышаться. Из них 88% заявили, что ездят меньше, а 74% стараются совмещать дела, чтобы сэкономить на бензине.
По оценкам GasBuddy, водители сократили покупку бензина летом примерно на 5-10% по сравнению со средними показателями за последнее десятилетие.
Даже на фоне снижения цен большой их разброс по регионам страны сохраняется. В настоящее время в 19 штатах, в основном расположенных на юге, бензин в среднем стоит дешевле $4 за галлон, по данным OPIS. Самый низкий показатель в $3,69 за галлон - в Техасе.
Средняя цена бензина в Калифорнии составляет $5,59, что является самым высоким показателем в стране. Это на треть выше, чем в среднем по стране, однако по сравнению с июньским пиком цена упала на 13%.
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