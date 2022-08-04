Страны G7 выразили беспокойство в связи с учениями КНР у Тайваня

Страны G7 в среду заявили об обеспокоенности в связи с действиями, которые Пекин предпринял в отношении Тайваня на фоне состоявшегося визита на остров спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
"Мы встревожены недавними угрожающими действиями КНР, особенно учениями с боевыми стрельбами и экономическими мерами давления, которые грозят ненужной эскалацией. Использование этого визита в качестве предлога для агрессивной военной активности в Тайванском проливе не имеет оправданий", - говорится в заявлении G7, размещенном на сайте МИД ФРГ.
Также страны "группы семи" призвали Пекин не менять статус-кво в регионе силой и в одностороннем порядке, а решать разногласия с Тайбэем мирными средствами. При этом государства G7 заверили, что изменений в соблюдаемой ими политике, основывающейся на принципе "одного Китая", нет.
Пелоси прибыла на Тайвань вечером во вторник. На острове она встретилась с несколькими официальными лицами, в том числе с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь и вице-спикером законодательного ведомства Тайваня Цай Цичаном. В среду она покинула остров, вылетев в Южную Корею.
В МИД КНР заявили, что контрмеры против этого визита будут "решительными, мощными и эффективными", и их почувствуют как в США, так и на Тайване.
Уже накануне Пекин начал военные учения близ острова. Позднее комментатор китайской армейской газеты "Цзефанцзюнь бао" написал, что Народно-освободительная армия Китая - на фоне визита Пелоси на Тайвань - начнет серию целенаправленных военных акций. Также Пекин распространил официальное предупреждение авиакомпаниям о необходимости избегать воздушного пространства вблизи Тайваня в шести зонах. Кроме того, Китай ввел запрет на ввоз с острова цитрусовых, нескольких видов рыб и ряда других продуктов питания.
Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване.
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