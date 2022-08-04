Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

02.08 $/bbl +/- WTI 94.42 +0.53 Brent 100.54 +0.51

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 04.08.2022 00:40

Страны G7 выразили беспокойство в связи с учениями КНР у Тайваня

Страны G7 в среду заявили об обеспокоенности в связи с действиями, которые Пекин предпринял в отношении Тайваня на фоне состоявшегося визита на остров спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

"Мы встревожены недавними угрожающими действиями КНР, особенно учениями с боевыми стрельбами и экономическими мерами давления, которые грозят ненужной эскалацией. Использование этого визита в качестве предлога для агрессивной военной активности в Тайванском проливе не имеет оправданий", - говорится в заявлении G7, размещенном на сайте МИД ФРГ.

Также страны "группы семи" призвали Пекин не менять статус-кво в регионе силой и в одностороннем порядке, а решать разногласия с Тайбэем мирными средствами. При этом государства G7 заверили, что изменений в соблюдаемой ими политике, основывающейся на принципе "одного Китая", нет.

Пелоси прибыла на Тайвань вечером во вторник. На острове она встретилась с несколькими официальными лицами, в том числе с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь и вице-спикером законодательного ведомства Тайваня Цай Цичаном. В среду она покинула остров, вылетев в Южную Корею.

В МИД КНР заявили, что контрмеры против этого визита будут "решительными, мощными и эффективными", и их почувствуют как в США, так и на Тайване.

Уже накануне Пекин начал военные учения близ острова. Позднее комментатор китайской армейской газеты "Цзефанцзюнь бао" написал, что Народно-освободительная армия Китая - на фоне визита Пелоси на Тайвань - начнет серию целенаправленных военных акций. Также Пекин распространил официальное предупреждение авиакомпаниям о необходимости избегать воздушного пространства вблизи Тайваня в шести зонах. Кроме того, Китай ввел запрет на ввоз с острова цитрусовых, нескольких видов рыб и ряда других продуктов питания.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: G7, КИТАЙ


Похожие новости


Страны G7 призывают КНР соблюдать международные нормы и бороться с киберпреступностью

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az