Новый оператор «Сахалина-2» будет зарегистрирован в Южно-Сахалинске

Новый оператор реализуемого на условиях соглашения о разделе продукции проекта "Сахалина-2" ООО "Сахалинская энергия" будет зарегистрирован в Южно-Сахалинске, говорится в подписанном 2 августа распоряжении правительства - документ размещен на Официальном интернет-портал правовой информации.
Сейчас оператор проекта Sakhalin Energy Investment Company Ltd зарегистрирован на Бермудских островах - заморской территории Великобритании, и должен следовать всем антироссийским санкциям королевства.
Имущество Sakhalin Energy, созданное в рамках СРП, подлежит незамедлительной передаче в собственность Российской Федерации (в связи с надлежащим исполнением РФ обязательств по финансированию его создания) с одновременной его передачей в безвозмездное пользование на срок СРП новому ООО.
Действующий глава филиала Sakhalin Energy Андрей Олейников станет руководителем нового общества.
Лицензия на Пильтун-Астохский и Лунский лицензионные участки переоформляется на новое ООО.
Как сообщалось, в июне президент РФ Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в ТЭК в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций". По нему оператор реализуемого на условиях соглашения о разделе продукции проекта "Сахалин-2" Sakhalin Energy Investment Company Ltd c Бермудских островов будет заменен на российское ООО.
На этапе учреждения уставный капитал ООО будет составлять 10 тыс. рублей. При учреждении ООО "Газпром Сахалин холдинг" получит долю 50,00000001378317%. Оставшаяся доля в 49,99999998621683% на момент учреждения будет на балансе самого ООО "Сахалинская энергия". До передачи долей иностранным партнерам с баланса ООО управление ими осуществляется на основании решений правительства РФ.
Нынешние акционеры Sakhalin Energy в течение месяца должны согласиться на получение доли в новом российском ООО. Если доля не будет востребована иностранным партнером, она подлежит оценке и продаже правительством российскому юридическому лицу. Оценщиком долей в ООО определено "Б1 - Консалт" (ранее Ernst & Young, EY).
Средства за свою долю иностранцы могут получить только после определения и зачета компенсации ущерба, нанесенного ими в ходе реализации проекта.
Подготовка отчета об аудите осуществляется Минэнерго РФ. Министерством финансов проводится финансовый аудит, Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору проводится технологический аудит, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования проводится экологический аудит при необходимости с привлечением заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций. Минэнерго может инициировать проведение также иного аудита с указанием на необходимость привлечения заинтересованных ФОИВ. Аудит проводится за период с 1 января 2019 по 30 июня 2022 года, за исключением технологического аудита, который может проводиться за весь период действия СРП, а также за иной период в отношении иного аудита.
Совладельцами Sakhalin Energy являются "Газпром"(50% плюс 1 акция), британско-голландская Shell(27,5% минус 1 акция), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).
В рамках "Сахалина-2" осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского морского шельфа.
Завод СПГ-проекта "Сахалин-2" в Пригородном (юг Сахалина) введен в эксплуатацию в феврале 2009 года, в 2010 году вышел на полную проектную мощность - 9,6 млн тонн СПГ в год. В дальнейшем программа оптимизации работы позволила увеличить его производительность на 20%, до 11,5 млн тонн СПГ в год.
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