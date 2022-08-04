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Дальнее зарубежье 04.08.2022 01:30

Великобритания обсуждает новый пакет помощи Украине на 3 млрд фунтов стерлингов

Глава Минфина Великобритании Надхим Захави предложил выделить новый пакет помощи Украине в размере 3 млрд фунтов стерлингов, сообщает Sky News.

По данным телеканала, деньги пойдут на финансирование военных контрактов, определенных украинскими властями, а также на проекты по реконструкции.

Захави написал письмо министру по международной торговле Энн-Мари Тревельян, в министерство обороны и МИД, в нем он поддержал идею предоставления кредитных средств Департаментом гарантирования экспортных средств (UKEF).

"Необходимо поддерживать Украину любым возможным способом", - говорится в письме.

Захави сыграл активную роль в продвижении этой сделки с момента вступления в должность несколько недель назад, отмечает телеканал.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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