Рынки акций Европы завершили торги уверенным ростом

Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги в среду уверенным ростом. Инвесторы оценивали квартальные отчеты крупных европейских компаний и макроэкономическую статистику.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к закрытию сессии поднялся на 0,5% и составил 438,29 пункта.

Германский индекс DAX увеличился на 1,03%, британский FTSE 100 - на 0,49%, французский САС 40 - на 0,97%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 1% и 0,46% соответственно.

Как стало известно в среду из окончательных данных, сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне в июле снизился до 49,9 пункта с 52 пунктов в июне. Индекс был пересмотрен в сторону повышения по сравнению с предварительными данными, составлявшими 49,4 пункта, однако все равно указал на первое сокращение деловой активности в еврозоне с февраля 2021 года.

В секторе услуг еврозоны PMI снизился до 51,2 пункта с 53 пунктов месяцем ранее.

Сводный индекс PMI в Германии в июле составил 48,1 пункта против 51,3 пункта в июне, а в секторе услуг индикатор понизился до 49,7 пункта с 52,4 пункта.

Общий индекс деловой активности во Франции уменьшился до 51,7 с 52,5 пункта, в секторе услуг - до 53,2 с 53,9 пункта.

В Италии сводный PMI упал до 47,7 с 51,3 пункта, а в секторе услуг индикатор понизился до 48,4 с 51,6 пункта.

Тем временем объем экспорта из Германии в июне подскочил на 4,5% вместо ожидавшегося повышения на 1%, тогда как импорт вырос всего на 0,2% против прогнозируемого увеличения на 1,3%.

Розничные продажи в еврозоне в июне упали на 1,2% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat). Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем не ожидали изменения показателя.

Акции A.P. Moeller-Maersk A/S подорожали на 5,5%. Датская транспортно-логистическая компания зафиксировала резкий рост чистой прибыли во втором квартале на фоне существенного увеличения стоимости фрахта.

Капитализация французского банка Societe Generale SA увеличилась на 3,1%. Банк зафиксировал чистый убыток во втором квартале 2022 года из-за масштабных списаний в связи с продажей российских активов, однако отчитался о росте операционной прибыли и чистого банковского дохода (аналог выручки).

Германский автопроизводитель Bayerische Motoren Werke AG (BMW) в апреле-июне сократил чистую прибыль и предупредил об ухудшении обстановки на мировых рынках. Цена бумаг компании упала на 5,6%.

Рыночная стоимость шведского автопроизводителя Volvo Car поднялась на 1,1%, несмотря на данные о падении продаж в июле на 21,5%.

Капитализация германской Vonovia SE, работающей в сфере недвижимости, увеличилась на 0,5%. Компания сообщила, что рассматривает возможность продажи активов, оцениваемых в 13 млрд евро.

Акции итальянской телекоммуникационной компании Telecom Italia SpA поднялись в цене на 3,9%. Компания в минувшем квартале сократила выручку и получила чистый убыток, но улучшила годовой прогноз.

Лидером роста в индексе Stoxx 600 являются бумаги британской ИТ-компании Avast Plc, взлетевшие в цене на 44% на новости, что конкурирующая компания Norton получила предварительное одобрение британского регулятора на приобретение Avast за $8,6 млрд.