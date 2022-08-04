ВОЗ фиксирует снижение заболеваемости COVID-19 в мире

Показатели заболеваемости коронавирусом за прошедшую неделю снизились на 9%, но уровень смертности среди пациентов с COVID-19 осталась на прежнем уровне, говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
В период с 25 по 31 июля заболеваемость коронавирусом упала в Европе, в регионе Восточного Средиземноморья и в регионе Юго-Восточной Азии на 35%, 21% и 2% соответственно. Заболеваемость возросла в регионе западной части Тихого океана (на 20%) и в Африке (на 5%).
Всего за неделю по всему миру диагностировали более 6,5 млн новых случаев COVID-19.
Количество летальных исходов среди людей с коронавирусом сильно возросло в западной части Тихого океана - на 44%. Также рост смертности наблюдался в регионе Восточного Средиземноморья (на 26%) и в Юго-Восточной Азии (на 20%). При этом смертность снизилась в Европе (на 26%).
Всего за неделю зарегистрировали 14 тыс. случаев смертей от последствий заражения COVID-19.
За весь период пандемии в мире выявили свыше 574 млн случаев заражения коронавирусом и более 6,3 млн смертей среди инфицированных.
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