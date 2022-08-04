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Регион 04.08.2022 02:10

Нацбанк Грузии сохранил ставку рефинансирования на уровне 11%

Комитет по монетарной политике Нацбанка Грузии в среду оставил без изменения ставку рефинансирования на уровне 11% годовых, говорится в сообщении регулятора.

На этом уровне ставка была установлена 30 марта нынешнего года. До этого она составляла 10,5%.

По данным Нацбанка, глобальным вызовом последнего периода остается высокая инфляция и инфляционные риски; введенные против России международные санкции и нарушение цепочек поставок значительно повысили цены на продукты питания, сырье и энергоресурсы на мировых рынках.

"Снижению инфляции препятствует растущий совокупный спрос, значительный вклад в который вносит высокое потребление. Экономическая активность продолжает расти быстрыми темпами, чему в значительной степени способствуют рекордные уровни денежных переводов, восстановление туризма и высокий уровень кредитования в последние месяцы. По предварительным данным, в первом полугодии экономика выросла на 10,5%. Инфляционные риски усиливаются еще и тем, что на фоне последовательных шоков инфляция длительное время отклонялась от целевого уровня", - говорится в сообщении Нацбанка.

Как сообщил глава Нацбанка Коба Гвенетадзе на брифинге в среду, Нацбанк повысил прогноз экономического роста страны в 2022 году с 4% до 9%.

Повышение процентных ставок, объявленное ФРС США и Европейским центробанком, повлияет на кредитование в иностранной валюте в Грузии. При таком развитии событий Нацбанк прогнозирует экономический рост на уровне 9% в 2022 году, сказал он.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЭКОНОМИКА


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