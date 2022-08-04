Имам ас-Садр на фоне протестов в Ираке призвал распустить парламент

Шиитский имам Муктада ас-Садр, сторонники которого протестуют против назначения нового премьера Ирака, призвал в среду распустить иракский парламент и провести досрочные выборы, сообщает "Аль-Арабийя".
"Распустите парламент и проводите досрочные выборы", - приводит телеканал слова богослова из его телевизионного обращения.
Имам заявил своим сторонникам, что им нужно продолжать удерживать под контролем здание парламента, пока власти не выполнят требования ас-Садра, в том числе, роспуск парламента и внесение изменений в конституцию Ирака. Однако, отмечает "Аль-Арабийя", он не уточнил, в чем могут заключаться эти изменения.
В Ираке в настоящее время происходят акции протеста - наиболее масштабные с октября прошлого года, когда в стране проходили выборы. Протестующие выступают против выдвижения на пост премьер-министра кандидатуры Мухаммеда ас-Судани от блока "Координационная структура", которую возглавляют поддерживаемые Ираном шиитские партии.
Телеканал напоминает, что, хотя блок ас-Садра завоевал больше всего мест на парламентских выборах, у него не получилось сформировать правительство, которое бы исключало его противников, поддерживаемых Ираном. В результате ас-Садр отозвал из парламента своих депутатов и прибегнул к давлению при помощи уличных протестов. Так, его сторонники дважды на прошлой неделе прорывались в здание парламента на территории так называемой Зеленой зоны Багдада, где расположены государственные учреждения Ирака и ряд иностранных посольств.
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