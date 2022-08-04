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Военные Тайваня зафиксировали пролеты, предположительно, беспилотников над тайваньскими островами

Неопознанные объекты, которые, предположительно, были беспилотниками, зафиксированы над некоторыми островами, которые Тайбэй считает своими, сообщают СМИ со ссылками на военные власти Тайваня.

СМИ обращают внимание, что их пролеты были отмечены на следующий день после отлета из столицы Тайваня спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси, посетившую остров с необъявленным заранее визитом.

Одновременно, по данным властей Тайваня, хакерской атаке подверглось тайваньское оборонное ведомство.

Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан заявил в четверг, что посещение Пелоси Тайваня является провокацией и грубым нарушением суверенитета Китая. В связи с этим принятие "мер по защите суверенитета является обоснованным и необходимым".

Как сообщалось, Китай в ответ на визит Пелоси в четверг начал в шести районах вблизи Тайваня масштабные военные учения с боевыми стрельбами, которые продлятся до воскресенья. Они пройдут в шести прилагающих к морскому и воздушному пространству острова районах. Накануне Китай предупредил, что небо над этими районами будет закрыто для пролета самолетов.

В среду комментатор китайской армейской газеты "Цзефанцзюнь бао" предупредил, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) начнет серию целенаправленных военных операций.

"НОАК находится в состоянии повышенной боевой готовности и начнет серию целенаправленных военных операций для решительной защиты национального суверенитета и территориальной целостности и твердого противодействия вмешательству внешних сил, сепаратистскому заговору с целью объявления "независимости Тайваня", - заявил автор.

Он подчеркнул: "Никто не должен ожидать, что мы проглотим горькие пилюли, которые наносят ущерб суверенитету, безопасности и интересам развития нашей страны. Мы никогда не позволим никому, ни одной организации, ни одной политической партии в любое время и в любой форме отделить какой-либо кусок китайской территории от Китая".

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Тэги: КИТАЙ, ТАЙВАНЬ, ДРОНЫ, ХАКЕРЫ


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