Пресс-секретарем Пентагона может стать генерал ВВС США Райдер

Министр обороны США Ллойд Остин может назначить бригадного генерала ВВС США Патрика Райдера новым пресс-секретарем Пентагона, сообщает CNN со ссылкой на представителя администрации и высокопоставленного чиновника оборонного ведомства.
По их данным, Райдер продолжит оставаться действующим военнослужащим, по крайней мере, в ближайшей перспективе.
"Это будет не в первый раз", - сказал высокопоставленный представитель министерства обороны о том, что действующий военнослужащий будет информировать общественность о политических вопросах.
По его словам, если у журналистов возникнут политические вопросы, Пентагон позаботится о том, чтобы на эти вопросы были даны ответы.
Отмечается, что Райдер с 2013 по 2016 год был представителем Центрального командования США, когда его возглавлял Остин.
Он также занимал пост главного представителя Объединенного комитета начальников штабов с 2017 по 2019 год.
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