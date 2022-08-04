Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

03.08 $/bbl +/- WTI 90.66 -3.76 Brent 96.78 -3.76

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 04.08.2022 11:19

Спикер нацсобрания Южной Кореи и Пелоси договорились совместно противостоять северокорейским угрозам

Спикер Национального собрания Южной Кореи Ким Чжин Пе и спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в ходе встречи в четверг в Сеуле выразили обеспокоенность по поводу эскалации угроз со стороны КНДР, сообщило агентство "Ренхап".

Они также договорились способствовать усилиям властей Сеула и Вашингтона по денуклеаризации Северной Кореи.

"Обе стороны выразили обеспокоенность по поводу серьезной ситуации, вызываемой повышением уровня угроз со стороны Северной Кореи", - сказал Ким Чжин Пе, зачитав совместное заявление для прессы после встречи.

"Основываясь на мощном и расширенном сдерживании Северной Кореи (...), мы согласились поддерживать усилия правительств двух стран по денуклеаризации и установлению мира посредством международного сотрудничества и дипломатического диалога", - говорится в заявлении.

Стороны также отметили расширение связей между союзниками, упомянув о том, как альянс Южной Кореи и США расширяется в таких областях, как оборонная безопасность, экономика и технологии.

В этом году Северная Корея провела серию испытаний ракет малой и большой дальности, не исключалось, что Пхеньян проведет новое, седьмое ядерное испытание, напоминает "Ренхап".

Агентство отмечает, что "встреча состоялась на фоне обострения напряженности в отношениях между США и Китаем после громкого визита (Пелоси - ИФ) на Тайвань", где она "подтвердила непоколебимую приверженность США поддержке демократии на острове".

В ходе двухдневного визита в Южную Корею Пелоси должна посетить деревню Пханмунджом, где в 1953 году было заключено межкорейское перемирие, положившее конец боевым действиям.

Ожидается, что она также поговорит по телефону с президентом РК Юн Сок Елем, который в настоящее время находится в отпуске.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az