Спикер нацсобрания Южной Кореи и Пелоси договорились совместно противостоять северокорейским угрозам

Спикер Национального собрания Южной Кореи Ким Чжин Пе и спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в ходе встречи в четверг в Сеуле выразили обеспокоенность по поводу эскалации угроз со стороны КНДР, сообщило агентство "Ренхап".
Они также договорились способствовать усилиям властей Сеула и Вашингтона по денуклеаризации Северной Кореи.
"Обе стороны выразили обеспокоенность по поводу серьезной ситуации, вызываемой повышением уровня угроз со стороны Северной Кореи", - сказал Ким Чжин Пе, зачитав совместное заявление для прессы после встречи.
"Основываясь на мощном и расширенном сдерживании Северной Кореи (...), мы согласились поддерживать усилия правительств двух стран по денуклеаризации и установлению мира посредством международного сотрудничества и дипломатического диалога", - говорится в заявлении.
Стороны также отметили расширение связей между союзниками, упомянув о том, как альянс Южной Кореи и США расширяется в таких областях, как оборонная безопасность, экономика и технологии.
В этом году Северная Корея провела серию испытаний ракет малой и большой дальности, не исключалось, что Пхеньян проведет новое, седьмое ядерное испытание, напоминает "Ренхап".
Агентство отмечает, что "встреча состоялась на фоне обострения напряженности в отношениях между США и Китаем после громкого визита (Пелоси - ИФ) на Тайвань", где она "подтвердила непоколебимую приверженность США поддержке демократии на острове".
В ходе двухдневного визита в Южную Корею Пелоси должна посетить деревню Пханмунджом, где в 1953 году было заключено межкорейское перемирие, положившее конец боевым действиям.
Ожидается, что она также поговорит по телефону с президентом РК Юн Сок Елем, который в настоящее время находится в отпуске.
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