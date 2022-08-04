Saipem выполнит монтажные работы на морском газопроводе стратегического для Италии проекта Cassiopea

Итальянская нефтесервисная Saipem заключила E&C (Engineering & Construction) контракт на 300 млн евро с дочерней компанией Eni - Enimed на работы в рамках прокладки морского газопровода на Сицилийское побережье проекта Cassiopea, имеющего для страны стратегическое значение.
Согласно пресс-релизу Saipem, 14-дюймовый газопровод протяженностью 60 км соединит четыре скважины месторождений Арго и Кассиопея с островом. Трубопровод будет продолжен судами Castorone и Castoro 10, а судно Saipem 3000 установит шлангокабели, соединяющие скважины Cassiopea с платформой Prezioso.
"Проект Cassiopea представляет собой стратегическую и дополняющую инфраструктуру системы итальянского газоснабжения, на которую недавно повлиял геополитический сценарий, что делает Saipem одним из основных подрядчиков, способных эффективно поддерживать клиентов и обеспечить реальное решение текущего энергетического кризиса", - отмечает компания.
По информации Eni, ожидается, что добыча газа на проекте Арго-Кассиопея начнется в 2024 года. После того, как газ поступит на берег, он будет направляться на завод по компримированию и переработке в городе Гела. Строительство завода Gela Refinery стоимостью 700 млн евро началось в сентябре прошлого года.
Как отмечает компания Energean, которой в проекте принадлежит 40%, Арго-Кассиопея - это крупнейший новый газовый проект в Италии, и после ввода в эксплуатацию станет одним из основных добывающих активов страны. Добыча на пике ожидается на уровне 10,3 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки.
Издание Upstreamon напоминает, что месторождение Арго было обнаружено в 2006 году, его запасы были оценены в 2008 году, тогда же были сделаны предположения, что совместная разработка с Кассиопеей и близлежащим месторождением Панда может начаться в 2012 году. Первоначальный план разработки Арго-Кассиопеи был представлен итальянским властям на утверждение в 2010 году, но несколько раз откладывался из-за неблагоприятного воздействия в рамках природоохранного законодательства, многочисленных обвалов цен на нефть и энергетического перехода.
Кассиопея находится на глубине около 650 метров в Сицилийском проливе, Арго на глубине 560 метров.
Eni в проекте принадлежит 60%.
Согласно статистическому справочнику BP, Италия в 2021 году добыла 3,2 млрд куб. метров газа, потребила 72,5 млрд куб. метров.
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