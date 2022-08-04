Беларусь заявила в ООН, что сохранит свой безъядерный статус

Беларусь не намерена менять свой безъядерный статус, заявил на конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия в ООН представитель белорусской делегации, начальник отдела международной безопасности и контроля над вооружениями главного управления многосторонней дипломатии МИД Василий Павлов.

"Все инсинуации по поводу изменения безъядерного статуса Беларуси, равно как и в отношении несоблюдения обязательств по ДНЯО, беспочвенны", - сказал дипломат в своем выступлении в ходе конференции, которая транслировалась в прямом эфире в YouTube-канале Организации Объединенных Наций.

Представитель белорусского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Беларусь около 30 лет назад добровольно отказалась от обладания ядерным оружием и не собирается менять позицию, несмотря "на раскручивающуюся спираль гонки вооружений".