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СНГ 04.08.2022 11:01

Беларусь заявила в ООН, что сохранит свой безъядерный статус

Беларусь не намерена менять свой безъядерный статус, заявил на конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия в ООН представитель белорусской делегации, начальник отдела международной безопасности и контроля над вооружениями главного управления многосторонней дипломатии МИД Василий Павлов.

"Все инсинуации по поводу изменения безъядерного статуса Беларуси, равно как и в отношении несоблюдения обязательств по ДНЯО, беспочвенны", - сказал дипломат в своем выступлении в ходе конференции, которая транслировалась в прямом эфире в YouTube-канале Организации Объединенных Наций.

Представитель белорусского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Беларусь около 30 лет назад добровольно отказалась от обладания ядерным оружием и не собирается менять позицию, несмотря "на раскручивающуюся спираль гонки вооружений".

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, АТОМ, СТАТУС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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