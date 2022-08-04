Рабочие трех заводов Boeing в США одобрили новые условия контракта, отменили забастовку

Рабочие трех заводов американского авиастроительного концерна Boeing Co. в штате Миссури одобрили новые условия рабочего контракта, в результате отказались от забастовки, сообщила компания.
Голосование прошло в среду вечером. Забастовка, в случае отрицательного результата голосования, могла начаться уже в четверг.
На заводах компании, рабочие которых планировали забастовку, производились военные истребители F-15, F-18, учебно-тренировочные T-7A и заправщик MQ-25. Ранее глава Boeing Дэвид Калхун заявил, что задержки поставок были бы неизбежны, если бы рабочие все-таки начали бастовать.
Недовольство около 2,5 тыс. рабочих трех заводов вблизи Сент-Луиса в основном было связано с пенсионным планом компании. В рамках обновленных условий контракта Boeing предлагает рабочим единовременную выплату в размере $8 тыс. и готов отказаться от сокращения отчислений в пенсионный фонд.
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