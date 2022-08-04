Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

03.08 $/bbl +/- WTI 90.66 -3.76 Brent 96.78 -3.76

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 04.08.2022 12:34

Рабочие трех заводов Boeing в США одобрили новые условия контракта, отменили забастовку

Рабочие трех заводов американского авиастроительного концерна Boeing Co. в штате Миссури одобрили новые условия рабочего контракта, в результате отказались от забастовки, сообщила компания.

Голосование прошло в среду вечером. Забастовка, в случае отрицательного результата голосования, могла начаться уже в четверг.

На заводах компании, рабочие которых планировали забастовку, производились военные истребители F-15, F-18, учебно-тренировочные T-7A и заправщик MQ-25. Ранее глава Boeing Дэвид Калхун заявил, что задержки поставок были бы неизбежны, если бы рабочие все-таки начали бастовать.

Недовольство около 2,5 тыс. рабочих трех заводов вблизи Сент-Луиса в основном было связано с пенсионным планом компании. В рамках обновленных условий контракта Boeing предлагает рабочим единовременную выплату в размере $8 тыс. и готов отказаться от сокращения отчислений в пенсионный фонд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az