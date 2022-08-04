Ракета Electron вывела на орбиту разведывательный спутник США

Американская ракета Electron, стартовавшая в четверг из Новой Зеландии, успешно вывела на орбиту секретный мини-спутник NROL-199 Национального управления военно-космической разведки США, сообщила компания-разработчик носителя Rocket Lab.
Запуск легкой двухступенчатой ракеты с разгонным блоком Kick Stage был осуществлен в 17:00 по местному времени (в 08:00 мск) со стартовой площадки компании Rocket Lab на полуострове Махия в Новой Зеландии.
Данные о секретном спутнике не раскрываются. Компания лишь указывает, что космический аппарат "поможет Управлению военно-космической разведки (NRO) в предоставлении важной информации государственным учреждениям и лицам, принимающим решения, которые отвечают за контроль за международными проблемами". По имеющимся данным, речь идет о космическом аппарате радиоэлектронной разведки.
Спутник был построен и будет использоваться Управлением совместно с Минобороны Австралии.
Запуск для NRO проведен в рамках программы вывода на орбиту малых спутников коммерческими операторами (Rapid Acquisition of a Small Rocket (RASR), инициированной ведомством в 2018 году. Ее основная цель - использование американскими военными малых носителей частных компаний для оперативного вывода в космос небольших грузов и развертывания спутниковых созвездий из дешевых мини-спутников на низких орбитах.
Ракета Electron совершила свой первый полет 25 мая 2017 года. Нынешняя миссия стала 29-м полётом ракеты, три из которых были неудачными.
Количество выведенных на орбиту компанией Rocket Lab спутников достигнет 149 аппаратов.
Ракета Electron аэрокосмической компании Rocket Lab может выводить на низкую опорную орбиту до 250 кг груза. Стоимость пуска ракеты составляет от $4,9 млн до $6,6 млн, что чрезвычайно мало по сравнению со стоимостью вывода на орбиту грузов с помощью ракет среднего и тяжелого классов. Таким образом, Rocket Lab стремится произвести революцию на рынке ракетно-космических услуг.
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