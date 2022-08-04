Большинство консерваторов планируют поддержать Трасс на выборах лидера тори

Практически вдвое больше членов Консервативной партии Британии готовы поддержать кандидатуру Лиз Трасс, чем Риши Сунака, на пост лидера партии и, соответственно, нового премьер-министра Великобритании, передает Sky New со ссылкой на опрос ConservativeHome.

По данным опроса, отдать свои голоса за Трасс готовы более 58% респондентов (586 человек). За кандидатуру ее соперника Сунака высказались всего 26% (261 человек). При этом около 12% сообщили, что до сих пор не определились, 2,6% заявили, что не готовы поддержать ни одного из кандидатов, и чуть больше 1% отказались голосовать. Всего в опросе приняли участие 1003 представителя Консервативной партии.

Данные опроса ConservativeHome совпадают с данными проведенного ранее опроса YouGov, согласно которому за Трасс готовы были проголосовать 60% респондентов, а за Сунака - все так же 26%.

Также телеканал Sky News отмечает, что в минувшую среду с поддержкой Трасс выступил бывший глава Минздрава Саджид Джавид, заявив, что отказ Сунака от идеи понижения налогов означает, что Великобритания рискует превратиться в страну "со средним уровнем дохода".

Как сообщалось, гонку за пост лидера Консервативной партии Великобритании продолжают Сунак и Трасс, остальные претенденты выбыли из борьбы.

Согласно установленным процедурам, 4 августа начнется голосование рядовых членов правящей партии, а 5 сентября будет объявлено имя нового лидера.