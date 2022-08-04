Большинство консерваторов планируют поддержать Трасс на выборах лидера тори

Практически вдвое больше членов Консервативной партии Британии готовы поддержать кандидатуру Лиз Трасс, чем Риши Сунака, на пост лидера партии и, соответственно, нового премьер-министра Великобритании, передает Sky New со ссылкой на опрос ConservativeHome.
По данным опроса, отдать свои голоса за Трасс готовы более 58% респондентов (586 человек). За кандидатуру ее соперника Сунака высказались всего 26% (261 человек). При этом около 12% сообщили, что до сих пор не определились, 2,6% заявили, что не готовы поддержать ни одного из кандидатов, и чуть больше 1% отказались голосовать. Всего в опросе приняли участие 1003 представителя Консервативной партии.
Данные опроса ConservativeHome совпадают с данными проведенного ранее опроса YouGov, согласно которому за Трасс готовы были проголосовать 60% респондентов, а за Сунака - все так же 26%.
Также телеканал Sky News отмечает, что в минувшую среду с поддержкой Трасс выступил бывший глава Минздрава Саджид Джавид, заявив, что отказ Сунака от идеи понижения налогов означает, что Великобритания рискует превратиться в страну "со средним уровнем дохода".
Как сообщалось, гонку за пост лидера Консервативной партии Великобритании продолжают Сунак и Трасс, остальные претенденты выбыли из борьбы.
Согласно установленным процедурам, 4 августа начнется голосование рядовых членов правящей партии, а 5 сентября будет объявлено имя нового лидера.
ВВС Азербайджана проводят учебно-тренировочные полеты
Баку обвинил Ереван в лицемерии и подрыве трехсторонних договоренностей - МИД
В ЕС призвали к прекращению боевых действий на Южном Кавказе и возобновлению переговоров
BP-Azerbaijan в I полугодии увеличила добычу газа с месторождения Шах-Дениз на 30%
SOCAR в I полугодии получила 2 млрд кубометров попутного газа с АЧГ
Glencore дополнительно выплатит акционерам $4,5 млрд на фоне двукратного роста EBITDA
Accor и AOA договорились о совместном развитии туристического потенциала Азербайджана
Число случаев COVID-19 в мире превысило 580,6 млн - университет Хопкинса
Азербайджан вернулся в тройку лидеров женского зачета Олимпиады в Ченнаи
ГААД получит 10,1 млн манатов на строительство автодороги в Уджарском районе
MIDA направит 13,6 млн манатов на строительство жилых зданий в ЖК Сумгайыт-2
ИВ Имишли направит более 560 тыс. манатов на капремонт дорог в селах, где проживают семьи шехидов II Карабахской войны
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Завершился турнир по футболу среди сотрудников Yelo Bank
ВТБ (Азербайджан) поддержал проект «Летнего университета для молодых лидеров»
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ