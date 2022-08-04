В Бельгии отмечают рекордную за четверть века инфляцию

Инфляция в Бельгии достигла почти 10%, это рекорд с 1997 года, сообщает в четверг La Libre Belgique со ссылкой на службу наблюдения за ценами.
C 1997 года, когда начались расчеты по методологии статистической службы Европейского союза Eurostat, впервые средний уровень инфляции в Бельгии с апреля по июнь зарегистрирован в 9,9%.
Инфляцию в стране объясняют главным образом скачком цен на энергию: +64,3% во втором квартале. Почти две трети общей инфляции в Бельгии вызвано ростом цен на энергию.
Но с конца 2021 года, пишет издание, инфляция растет также по всем другим группам продуктов. Так, во втором квартале нынешнего года она составила 6,5% для продовольственных продуктов.
Нарастающей инфляции не смогли избежать и соседи Бельгии. В Нидерландах она достигла 10,4%. В Германии - 8,3%. Но ощутимо ниже во Франции: 5,9% - отмечает La Libre Belgique.
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