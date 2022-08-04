BP сократила в I полугодии добычу нефти на блоке АЧГ на 9,4%

Добыча нефти на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в I-ом полугодии 2022 года составила порядка 77 млн баррелей (10 млн тонн), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании BP Exploration (Caspian Sea) Limited (оператор проекта-ИФ).
Как сообщалось, в I-ом полугодии 2021 года с блока АЧГ суммарно было добыто 85 млн баррелей нефти (11 млн тонн). Таким образом, добыча нефти с данной контрактной площади в январе-марте 2022 года в баррелях сократилась на 9,4%.
По данным BP, объем затрат по проекту разработки блока АЧГ по сравнению с I-ым полугодием 2021 года сократился на 8,3% - до $1 млрд 20 млн. "Из указанной суммы операционные расходы составили $229 млн, капитальные - $791 млн", - отметили в компании.
Среднесуточная добыча нефти на блоке в I-ом полугодии 2022 года составила 424 тыс. баррелей (468 тыс. баррелей в первом полугодии 2021г). При этом, с платформы Чираг добывалось в среднем 25 тыс. б/с нефти (30 тыс. б/с в I-ом полугодии 2021г - ИФ-Аз), "Центральный Азери" - 108 тыс. б/с (111 тыс. б/с), "Западный Азери" - 109 тыс. б/с (118 тыс. б/с), "Восточный Азери" - 62 тыс. б/с (78 тыс. б/с), "Глубоководный Гюнешли" -78 тыс. б/с (88 тыс. б/с), "Западный Чираг" - 42 тыс. б/с (43 тыс. б/с).
Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.
По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).
Инвестиции в рамках нового соглашения оценивают в $43 млрд на период до 2050 года. Объем добычи нефти планируется более 500 млн тонн.
Добыча нефти на месторождении Чираг началась с ноября 1997 года, с центральной части месторождения Азери - с 13 февраля 2005 года, с 30 декабря 2005 года - с западной части Азери, с 21 октября 2006 года - с восточной части Азери, с начала апреля 2008 года - с глубоководной части месторождения Гюнешли, с 29 января 2014 года - с западной части месторождения Чираг.
Н.Аббасова
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