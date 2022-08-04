ВВС Азербайджана проводят учебно-тренировочные полеты

Военно-воздушные силы Азербайджана в соответствии с планом боевой подготовки проводят учебно-тренировочные полеты с использованием боевых самолетов и вертолетов.

"В ходе занятий пилотами успешно выполняются задачи по взлету и посадке, отработке сложных пилотажных маневров на малых и средних высотах, определению координат наземных целей условного противника, а также ведению воздушной разведки", - сообщили в Минобороны Азербайджана.

Отмечается, что на занятиях, проводимых с целью совершенствования боевых навыков военных летчиков, полеты авиационных средств выполняются по установленным маршрутам.

Э.Шафиев