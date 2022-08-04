Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

03.08 $/bbl +/- WTI 90.66 -3.76 Brent 96.78 -3.76

Погода в Баку

  ночь день

Оборона 04.08.2022 13:02

ВВС Азербайджана проводят учебно-тренировочные полеты

Военно-воздушные силы Азербайджана в соответствии с планом боевой подготовки проводят учебно-тренировочные полеты с использованием боевых самолетов и вертолетов.

"В ходе занятий пилотами успешно выполняются задачи по взлету и посадке, отработке сложных пилотажных маневров на малых и средних высотах, определению координат наземных целей условного противника, а также ведению воздушной разведки", - сообщили в Минобороны Азербайджана.

Отмечается, что на занятиях, проводимых с целью совершенствования боевых навыков военных летчиков, полеты авиационных средств выполняются по установленным маршрутам.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИНОБОРОНЫ, ВВС, УЧЕНИЯ


Похожие новости


Азербайджанские военные отправились на учения Anatolian Phoenix-2022 в Турцию ВВС Азербайджана отработали задачи по уклонению от средств ПВО и ведению воздушного боя ВВС Азербайджана проводят учения совместно с тренинговой группой НАТО Военные летчики Азербайджана и Турции выполнили совместные полеты в Баку Военные пилоты Азербайджана на учениях в Турции уничтожили средства ПВО условного противника Военные пилоты Азербайджана уничтожили наземные объекты условного противника на учениях «Анатолийский орел – 2021»

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az