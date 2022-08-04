BP-Azerbaijan в I полугодии увеличила добычу газа с месторождения Шах-Дениз на 30%

Компания BP-Azerbaijan в I-ом полугодии 2022 года добыла с месторождения Шах-Дениз в азербайджанском секторе Каспия 13 млрд кубометров газа, что на 30% выше показателя января-июня 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе компании.

С месторождения Шах-Дениз также было добыто свыше 18 млн баррелей конденсата (2 млн тонн), что на 19,2% выше показателя I-го полугодия 2021 года.

"В настоящее время добывающие мощности месторождения составляют примерно 70 млн кубометров в сутки или свыше 25 млрд кубометров в год", - сообщили в компании.

Затраты консорциума Шах-Дениз в I-ом полугодии 2022 года в рамках разработки данного месторождения составили $1 млрд 446 млн (спад на 4%). При этом, эксплуатационные расходы по проекту превысили $1 млрд 260 млн, капитальные затраты составили $186 млн. Основной объем затрат пришелся на работы в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.

В компании также сообщили, что за отчетный период по Южно-кавказской трубопроводной магистрали (ЮКТМ или Баку-Тбилиси-Эрзерум - ИФ) транспортировка составляла в среднем 56,9 млн кубометров газа в сутки (в январе-июне 2021г - 46,51 млн кубометров в сутки). Эксплуатационные затраты на обслуживание ЮКТМ составили $29 млн, капитальные - $2 млн.

Как сообщалось, BP-Azerbaijan в 2021 году добыла с месторождения Шах-Дениз в азербайджанском секторе Каспия 23 млрд кубометров газа, что на 27,1% выше показателя 2020 года.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Долевое участие сторон в контракте в настоящее время выглядит следующим образом: BP (оператор, 29,99%), SOCAR и ее дочерние структуры (21,02%), "ЛУКОЙЛ" (19,99%), NICO (10%), TPAO (19%).

Добыча газа с месторождения Шах-Дениз началась в декабре 2006 года.

В настоящее время добыча газа с месторождения Шах-Дениз осуществляется с платформы "Alpha" в рамках Стадии-1 и с платформы "Bravo" в рамках Стадии-2.

Н.Аббасова