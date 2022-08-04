Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

03.08 $/bbl +/- WTI 90.66 -3.76 Brent 96.78 -3.76

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 04.08.2022 13:04

BP-Azerbaijan в I полугодии увеличила добычу газа с месторождения Шах-Дениз на 30%

Компания BP-Azerbaijan в I-ом полугодии 2022 года добыла с месторождения Шах-Дениз в азербайджанском секторе Каспия 13 млрд кубометров газа, что на 30% выше показателя января-июня 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе компании.

С месторождения Шах-Дениз также было добыто свыше 18 млн баррелей конденсата (2 млн тонн), что на 19,2% выше показателя I-го полугодия 2021 года.

"В настоящее время добывающие мощности месторождения составляют примерно 70 млн кубометров в сутки или свыше 25 млрд кубометров в год", - сообщили в компании.

Затраты консорциума Шах-Дениз в I-ом полугодии 2022 года в рамках разработки данного месторождения составили $1 млрд 446 млн (спад на 4%). При этом, эксплуатационные расходы по проекту превысили $1 млрд 260 млн, капитальные затраты составили $186 млн. Основной объем затрат пришелся на работы в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.

В компании также сообщили, что за отчетный период по Южно-кавказской трубопроводной магистрали (ЮКТМ или Баку-Тбилиси-Эрзерум - ИФ) транспортировка составляла в среднем 56,9 млн кубометров газа в сутки (в январе-июне 2021г - 46,51 млн кубометров в сутки). Эксплуатационные затраты на обслуживание ЮКТМ составили $29 млн, капитальные - $2 млн.

Как сообщалось, BP-Azerbaijan в 2021 году добыла с месторождения Шах-Дениз в азербайджанском секторе Каспия 23 млрд кубометров газа, что на 27,1% выше показателя 2020 года.

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Долевое участие сторон в контракте в настоящее время выглядит следующим образом: BP (оператор, 29,99%), SOCAR и ее дочерние структуры (21,02%), "ЛУКОЙЛ" (19,99%), NICO (10%), TPAO (19%).

Добыча газа с месторождения Шах-Дениз началась в декабре 2006 года.

В настоящее время добыча газа с месторождения Шах-Дениз осуществляется с платформы "Alpha" в рамках Стадии-1 и с платформы "Bravo" в рамках Стадии-2.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ШАХ/ДЕНИЗ, ДОБЫЧА


Похожие новости


BP увеличила в I квартале добычу газа с месторождения Шах-Дениз на 18% BP планирует в середине 2022г начать добычу газа на юго-западном крыле на Шах-Дениз BP увеличила в 2021г добычу газа с месторождения Шах-Дениз на 27% BP-Azerbaijan в январе-сентябре увеличила добычу газа с месторождения Шах-Дениз на 20% BP-Azerbaijan в I полугодии увеличила добычу газа с месторождения Шах-Дениз на 6% BP планирует во II квартале начать добычу газа на юго-восточном крыле месторождения Шах-Дениз

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az