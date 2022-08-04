BP-Azerbaijan в I полугодии увеличила добычу газа с месторождения Шах-Дениз на 30%

Компания BP-Azerbaijan в I-ом полугодии 2022 года добыла с месторождения Шах-Дениз в азербайджанском секторе Каспия 13 млрд кубометров газа, что на 30% выше показателя января-июня 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе компании.
С месторождения Шах-Дениз также было добыто свыше 18 млн баррелей конденсата (2 млн тонн), что на 19,2% выше показателя I-го полугодия 2021 года.
"В настоящее время добывающие мощности месторождения составляют примерно 70 млн кубометров в сутки или свыше 25 млрд кубометров в год", - сообщили в компании.
Затраты консорциума Шах-Дениз в I-ом полугодии 2022 года в рамках разработки данного месторождения составили $1 млрд 446 млн (спад на 4%). При этом, эксплуатационные расходы по проекту превысили $1 млрд 260 млн, капитальные затраты составили $186 млн. Основной объем затрат пришелся на работы в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.
В компании также сообщили, что за отчетный период по Южно-кавказской трубопроводной магистрали (ЮКТМ или Баку-Тбилиси-Эрзерум - ИФ) транспортировка составляла в среднем 56,9 млн кубометров газа в сутки (в январе-июне 2021г - 46,51 млн кубометров в сутки). Эксплуатационные затраты на обслуживание ЮКТМ составили $29 млн, капитальные - $2 млн.
Как сообщалось, BP-Azerbaijan в 2021 году добыла с месторождения Шах-Дениз в азербайджанском секторе Каспия 23 млрд кубометров газа, что на 27,1% выше показателя 2020 года.
Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Долевое участие сторон в контракте в настоящее время выглядит следующим образом: BP (оператор, 29,99%), SOCAR и ее дочерние структуры (21,02%), "ЛУКОЙЛ" (19,99%), NICO (10%), TPAO (19%).
Добыча газа с месторождения Шах-Дениз началась в декабре 2006 года.
В настоящее время добыча газа с месторождения Шах-Дениз осуществляется с платформы "Alpha" в рамках Стадии-1 и с платформы "Bravo" в рамках Стадии-2.
Н.Аббасова
ВВС Азербайджана проводят учебно-тренировочные полеты
Баку обвинил Ереван в лицемерии и подрыве трехсторонних договоренностей - МИД
В ЕС призвали к прекращению боевых действий на Южном Кавказе и возобновлению переговоров
Accor и AOA договорились о совместном развитии туристического потенциала Азербайджана
Число случаев COVID-19 в мире превысило 580,6 млн - университет Хопкинса
Азербайджан вернулся в тройку лидеров женского зачета Олимпиады в Ченнаи
ГААД получит 10,1 млн манатов на строительство автодороги в Уджарском районе
MIDA направит 13,6 млн манатов на строительство жилых зданий в ЖК Сумгайыт-2
ИВ Имишли направит более 560 тыс. манатов на капремонт дорог в селах, где проживают семьи шехидов II Карабахской войны
Глава МИД Турции и госсекретарь США обсудили процесс вывоза украинского зерна
Большинство консерваторов планируют поддержать Трасс на выборах лидера тори
Путин и Эрдоган обсудят в пятницу в Сочи реализацию совместных проектов в энергосфере
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Завершился турнир по футболу среди сотрудников Yelo Bank
ВТБ (Азербайджан) поддержал проект «Летнего университета для молодых лидеров»
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ