Путин и Эрдоган обсудят в пятницу в Сочи реализацию совместных проектов в энергосфере

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи в пятницу, 5 августа, в Сочи обсудят двустороннее сотрудничество, включая перспективы дальнейшего расширения торгово-экономических связей и ход реализации совместных стратегических проектов в сфере энергетики, сообщила в четверг пресс-служба Кремля.
"В соответствии с договорённостями, достигнутыми на двусторонней встрече президентов в Тегеране 19 июля сего года, планируется детально обсудить тематику российско-турецкого многопланового сотрудничества, включая перспективы дальнейшего расширения торгово-экономических связей и ход реализации совместных стратегических проектов в сфере энергетики", - говорится в сообщении.
"Имеется в виду также продолжить обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня", - добавили в пресс-службе.
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