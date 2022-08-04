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ТЭК 04.08.2022 13:04

SOCAR в I полугодии получила 2 млрд кубометров попутного газа с АЧГ

Компания BP Exploration (Caspian Sea) Limited в I-ом полугодии 2022 года передала компании SOCAR 2 млрд кубометров попутного газа, добытого с блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ).

Как сообщалось, в I-ом полугодии 2021 года поставки попутного газа с АЧГ Госнефтекомпании Азербайджана также составляли 1,6 млрд кубометров. Таким образом, за январь-июнь 2022 года объем этих поставок увеличился на 25%.

"Ежесуточно в I-ом полугодии 2022 года мы поставляли SOCAR в среднем 9 млн кубометров попутного газа. Остальной объем добытого с блока АЧГ попутного газа был повторно закачан в коллектор для поддержания давления", - подчеркнули в BP Exploration (Caspian Sea) Limited, являющейся оператором проекта.

Как сообщалось, в 2021 году поставки попутного газа с АЧГ Госнефтекомпании Азербайджана составили 3 млрд кубометров, что на 36,4% выше показателя 2020 года.

Попутный газ с блока АЧГ передается SOCAR безвозмездно.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года.

По новому контракту доля британской BP составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).

Инвестиции в рамках нового соглашения оценивают в $43 млрд на период до 2050 года. Объем добычи нефти планируется более 500 млн тонн.

Добыча нефти на месторождении Чираг началась с ноября 1997 года, с центральной части месторождения Азери - с 13 февраля 2005 года, с 30 декабря 2005 года - с западной части Азери, с 21 октября 2006 года - с восточной части Азери, с начала апреля 2008 года - с глубоководной части месторождения Гюнешли, с 29 января 2014 года - с западной части месторождения Чираг.

Н.Аббасова

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Тэги: BP, SOCAR, ГАЗ


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