В Кремле обеспокоены ситуацией в Карабахе, призывают Ереван и Баку к сдержанности

В Кремле выразили обеспокоенность в связи с очередным обострением ситуации в Карабахе и призвали стороны к сдержанности.

"Мы очень внимательно наблюдаем, естественно, обеспокоены в связи с обострением ситуации (в Карабахе - ИФ-Аз). Также призываем стороны к сдержанности", - сказал в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

"Главное - это выполнение всех положений известных трехсторонних документов", - добавил Песков.