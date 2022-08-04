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Карабах 04.08.2022 14:38

В Кремле обеспокоены ситуацией в Карабахе, призывают Ереван и Баку к сдержанности

В Кремле выразили обеспокоенность в связи с очередным обострением ситуации в Карабахе и призвали стороны к сдержанности.

"Мы очень внимательно наблюдаем, естественно, обеспокоены в связи с обострением ситуации (в Карабахе - ИФ-Аз). Также призываем стороны к сдержанности", - сказал в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

"Главное - это выполнение всех положений известных трехсторонних документов", - добавил Песков.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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