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Карабах 04.08.2022 14:41

Песков не исключил телефонный разговор Алиева с Путиным

В Кремле не исключили возможность телефонного разговора между президентами Азербайджана и РФ Ильхама Алиева и Владимира Путина.

На вопрос, не планирует ли Путин провести телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым после того, как соответствующая телефонная беседа у него состоялась с премьером Армении Николом Пашиняном, представитель Кремля ответил: "В настоящее время в графике президента этого нет. Но если потребуется, то, разумеется, такой контакт может быть проведен весьма оперативно".

Песков также не исключил, что ситуация в Карабахе, обострившаяся в последние дни, будет обсуждена в ходе встречи в Сочи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

На вопрос журналистов, планируется ли обсуждение этого вопроса в ходе саммита в Сочи в пятницу, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Нельзя исключать, что президенты обменяются мнениями в связи с этим обострением".

Встреча Путина и Эрдогана состоится в пятницу в Сочи, сообщила ранее пресс-служба Кремля.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ЭРДОГАН, КАРАБАХ


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