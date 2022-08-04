Песков не исключил телефонный разговор Алиева с Путиным

В Кремле не исключили возможность телефонного разговора между президентами Азербайджана и РФ Ильхама Алиева и Владимира Путина.
На вопрос, не планирует ли Путин провести телефонный разговор с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым после того, как соответствующая телефонная беседа у него состоялась с премьером Армении Николом Пашиняном, представитель Кремля ответил: "В настоящее время в графике президента этого нет. Но если потребуется, то, разумеется, такой контакт может быть проведен весьма оперативно".
Песков также не исключил, что ситуация в Карабахе, обострившаяся в последние дни, будет обсуждена в ходе встречи в Сочи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
На вопрос журналистов, планируется ли обсуждение этого вопроса в ходе саммита в Сочи в пятницу, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Нельзя исключать, что президенты обменяются мнениями в связи с этим обострением".
Встреча Путина и Эрдогана состоится в пятницу в Сочи, сообщила ранее пресс-служба Кремля.
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