Цены на нефть ускорили рост после падения накануне

Цены на нефть ускорили подъем в ходе торгов в четверг после резкого снижения по итогам предыдущей сессии на данных об увеличении запасов топлива в США по итогам прошлой недели.
Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:30 в четверг составляет $97,13 за баррель, что на $0,35 (0,36%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $91,4 за баррель, что на $0,74 (0,82%) больше итогового значения предыдущей сессии.
Обе марки подешевели до минимальных уровней с февраля на предыдущих торгах после данных о запасах энергоносителей в США.
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