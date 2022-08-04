Песков прокомментировал претензии Пашиняна по деятельности РМК в Карабахе

В Кремле заявили, что те вопросы, которые имеются в Армении в связи с действиями российского миротворческого контингента в Карабахе, можно прояснить на основе диалога.

Комментируя по просьбе журналистов высказывание премьера Армении Никола Пашиняна относительно присутствия и деятельности российских миротворцев в Карабахе, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Есть трехсторонние документы, которые являются отправной точкой - главное выполнять те обязательства, которые стороны взяли по этим документам".

"Если есть вопросы, то, безусловно, на них надо отвечать. Но в то же время те тесные контакты, которые у нас есть на различных уровнях с армянской стороной, позволят прояснить те вопросы, которые имеются", - добавил Песков.