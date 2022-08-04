Путин и Эрдоган оценят эффективность механизма вывоза зерна из украинских портов на встрече в Сочи - Песков

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в пятницу в Сочи обсудят первый рейс с украинским зерном из порта Одессы, а также ситуацию на Украине и в Сирии, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Прежде всего, это различные измерения наших двусторонних отношений, это и торгово-экономическое взаимодействие, это и обсуждение региональных конфликтов: конечно, обмен мнениями по украинским делам и по сирийским делам", - сказал Песков.
Также по словам Пескова, "будет обмен мнениями о том, как прошел первый рейс с зерном из Одессы".
"В целом, это - хорошая возможность оценить эффективность того механизма, который был создан, благодаря стамбульским договоренностям", - добавил он.
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