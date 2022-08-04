Агентство DOST направит 116,5 тыс. манатов на подготовку ПСД на строительство Масаллинского центра

Агентство "DOST" привлекло ООО "SNLINE" для подготовки проектно-сметной документации (ПСД) на строительство Масаллинского DOST-центра. Согласно данным, опубликованным на сайте www.etender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 116,5 тыс. манатов. Х.Насирзаде

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