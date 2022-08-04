Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

03.08 $/bbl +/- WTI 90.66 -3.76 Brent 96.78 -3.76

Погода в Баку

  ночь день

Социум 04.08.2022 15:20

Агентство DOST направит 116,5 тыс. манатов на подготовку ПСД на строительство Масаллинского центра

Агентство "DOST" привлекло ООО "SNLINE" для подготовки проектно-сметной документации (ПСД) на строительство Масаллинского DOST-центра.

Согласно данным, опубликованным на сайте www.etender.gov.az, с компанией заключен соответствующий контракт, сумма которого составляет 116,5 тыс. манатов.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: DOST, ЦЕНТР, ТЕНДЕР


Похожие новости


Агентство «DOST» направит свыше 12,7 млн манатов на строительство центра DOST и центра профподготовки в Бярде Azlahiye Inshaat подготовит проектную документацию центра DOST в Масаллы Агентство DOST направит около 135 тыс. манатов на проектирование центра в Гяндже В Азербайджане до 2025г будет открыто около 20 Центров DOST- глава Минтруда Минтруда готовится открыть первый Рабочий центр DOST В Баку в 2019 году появятся 3 центра DOST – министр труда

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az