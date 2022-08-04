Путин и члены СБ РФ обсудили обострение ситуации в Карабахе - Песков

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза обсудил обострение ситуации в Карабахе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Участники совещания обменялись мнениями в контексте предстоящих российско-турецких переговоров на высшем уровне", - сказал Песков.

"Также была обсуждена ситуация, связанная с обострением армяно-азербайджанского конфликта. Была подчеркнута настоятельная необходимость выполнения всех положений трехстороннего договора", - подчеркнул Песков.

По его словам, на совещании также были обсуждены вопросы социально-экономического развития страны.