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Карабах 04.08.2022 15:45

Путин и члены СБ РФ обсудили обострение ситуации в Карабахе - Песков

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза обсудил обострение ситуации в Карабахе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Участники совещания обменялись мнениями в контексте предстоящих российско-турецких переговоров на высшем уровне", - сказал Песков.

"Также была обсуждена ситуация, связанная с обострением армяно-азербайджанского конфликта. Была подчеркнута настоятельная необходимость выполнения всех положений трехстороннего договора", - подчеркнул Песков.

По его словам, на совещании также были обсуждены вопросы социально-экономического развития страны.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, СОВБЕЗ, СОВЕЩАНИЕ


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