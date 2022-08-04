Азербайджанские военные моряки участвуют в международных учениях в Румынии - Минобороны

В румынской Констанце проходят "Учениях по противоминным мерам и водолазной подготовке", на которых принимают участие военные ВМС Азербайджана, сообщает пресс-служба Минобороны.
"Основной целью этих ежегодных учений является обсуждение и обмен опытом с партнерами по вопросам методов борьбы с минами, операций по обеспечению безопасности на море и защиты инфраструктуры, а также налаживание профессиональных взаимоотношений", - отмечается в информации.
Учения проходят в рамках программы "Евразийское партнерство" с США с 1 по 5 августа 2022 года.
Х.Насирзаде
Чистая прибыль ConocoPhillips во II кв. выросла в 2,5 раза и превзошла $5 млрд
Затраты BTC Co по проекту Баку-Тбилиси-Джейхан в I полугодии сократились на 28%
Агентство DOST направит 116,5 тыс. манатов на подготовку ПСД на строительство Масаллинского центра
Accor и AOA договорились о совместном развитии туристического потенциала Азербайджана
Число случаев COVID-19 в мире превысило 580,6 млн - университет Хопкинса
ГААД получит 10,1 млн манатов на строительство автодороги в Уджарском районе
MIDA направит 13,6 млн манатов на строительство жилых зданий в ЖК Сумгайыт-2
ИВ Имишли направит более 560 тыс. манатов на капремонт дорог в селах, где проживают семьи шехидов II Карабахской войны
Присоединение Финляндии к НАТО уже одобрили 23 страны, переговоры с Турцией продолжаются - Ниинистё
Путин и Эрдоган оценят эффективность механизма вывоза зерна из украинских портов на встрече в Сочи - Песков
Глава МИД Турции и госсекретарь США обсудили процесс вывоза украинского зерна
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Завершился турнир по футболу среди сотрудников Yelo Bank
ВТБ (Азербайджан) поддержал проект «Летнего университета для молодых лидеров»
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ