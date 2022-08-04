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Оборона 04.08.2022 15:55

Азербайджанские военные моряки участвуют в международных учениях в Румынии - Минобороны

В румынской Констанце проходят "Учениях по противоминным мерам и водолазной подготовке", на которых принимают участие военные ВМС Азербайджана, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Основной целью этих ежегодных учений является обсуждение и обмен опытом с партнерами по вопросам методов борьбы с минами, операций по обеспечению безопасности на море и защиты инфраструктуры, а также налаживание профессиональных взаимоотношений", - отмечается в информации.

Учения проходят в рамках программы "Евразийское партнерство" с США с 1 по 5 августа 2022 года.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ВМС, УЧЕНИЯ


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