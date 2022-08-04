Азербайджанские военные моряки участвуют в международных учениях в Румынии - Минобороны

В румынской Констанце проходят "Учениях по противоминным мерам и водолазной подготовке", на которых принимают участие военные ВМС Азербайджана, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Основной целью этих ежегодных учений является обсуждение и обмен опытом с партнерами по вопросам методов борьбы с минами, операций по обеспечению безопасности на море и защиты инфраструктуры, а также налаживание профессиональных взаимоотношений", - отмечается в информации.

Учения проходят в рамках программы "Евразийское партнерство" с США с 1 по 5 августа 2022 года.

Х.Насирзаде