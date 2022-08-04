Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

03.08 $/bbl +/- WTI 90.66 -3.76 Brent 96.78 -3.76

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 04.08.2022 16:32

Макрон призвал наказать виновных во взрыве в бейрутском порту в 2020 году

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил поддержку Ливану и высказал сожаление, что расследование гигантского взрыва два года назад в порту Бейрута приостановлено в течение нескольких месяцев.

"Я сегодня во весь голос повторяю: правосудие должно свершиться. Чтобы соблюсти свой траур и прийти в себя, ливанки, ливанцы и все те, кто живет в этой стране, (...) должны знать правду", - сказал Макрон в опубликованном в четверг интервью ливанскому изданию L`Orient-Le Jour.

"Ливан переживает беспрецедентный кризис. И чтобы встать на ноги, ему также необходимо исполнение правосудия", - добавил французский президент.

Макрон пообещал, что и в этой области также Франция вместе со своими партнерами готова оказывать помощь стране. По его словам, ливанское расследование, "приостановленное в течение нескольких месяцев", должно быть "доведено до своего завершения при полной независимости и вне любого политического вмешательства".

В Бейруте 4 августа 2020 года произошел взрыв склада с 2,75 тыс. тонн аммиачной селитры, с 2013 года хранившейся в портовой зоне. В результате этого взрыва погибли более 200 человек, более 6 тыс. получили ранения. Были снесены целые кварталы, жилья лишились около 300 тыс. человек.

Через день после этой трагедии на месте события побывал президент Макрон. Он заявил о необходимости координировать оказание международной помощи Ливану.

Кроме того, французский лидер напомнил ливанским властям, что ситуация в их стране и до взрыва была очень сложной. "И без этого взрыва кризис здесь - тяжелый, причем как в политическом плане, так и в моральном, экономическом и финансовом", - сказал Макрон. Он выразил мнение, что без серьезных реформ Ливан "пойдет ко дну".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az