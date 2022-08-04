Макрон призвал наказать виновных во взрыве в бейрутском порту в 2020 году

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил поддержку Ливану и высказал сожаление, что расследование гигантского взрыва два года назад в порту Бейрута приостановлено в течение нескольких месяцев.
"Я сегодня во весь голос повторяю: правосудие должно свершиться. Чтобы соблюсти свой траур и прийти в себя, ливанки, ливанцы и все те, кто живет в этой стране, (...) должны знать правду", - сказал Макрон в опубликованном в четверг интервью ливанскому изданию L`Orient-Le Jour.
"Ливан переживает беспрецедентный кризис. И чтобы встать на ноги, ему также необходимо исполнение правосудия", - добавил французский президент.
Макрон пообещал, что и в этой области также Франция вместе со своими партнерами готова оказывать помощь стране. По его словам, ливанское расследование, "приостановленное в течение нескольких месяцев", должно быть "доведено до своего завершения при полной независимости и вне любого политического вмешательства".
В Бейруте 4 августа 2020 года произошел взрыв склада с 2,75 тыс. тонн аммиачной селитры, с 2013 года хранившейся в портовой зоне. В результате этого взрыва погибли более 200 человек, более 6 тыс. получили ранения. Были снесены целые кварталы, жилья лишились около 300 тыс. человек.
Через день после этой трагедии на месте события побывал президент Макрон. Он заявил о необходимости координировать оказание международной помощи Ливану.
Кроме того, французский лидер напомнил ливанским властям, что ситуация в их стране и до взрыва была очень сложной. "И без этого взрыва кризис здесь - тяжелый, причем как в политическом плане, так и в моральном, экономическом и финансовом", - сказал Макрон. Он выразил мнение, что без серьезных реформ Ливан "пойдет ко дну".
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