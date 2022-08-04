Присоединение Финляндии к НАТО уже одобрили 23 страны, переговоры с Турцией продолжаются - Ниинистё

Ратификация странами НАТО членства Финляндии в альянсе продвигается быстрее, чем ожидалось, заявил президент Саули Ниинистё (Sauli Niinisto).
"Я думаю, что процесс прогрессирует даже быстрее, чем считалось ранее. Например, в случае с Соединенными Штатами некоторые усматривали возможное торможение в связи с осенними промежуточными выборами. Но это произошло поразительно быстро и в отношении США, а также 22-х стран, которые уже ратифицировали членство", - сказал Ниинисте в четверг порталу телерадиовещания Yle, комментируя решение Сената США о ратификации членства Финляндии и Швеции в НАТО.
По его словам, ратификация включает в себя выражение воли США, согласно которой Финляндия и Швеция могут получить поддержку, хотя гарантии безопасности всего НАТО пока недействительны, поскольку пятая статья договора альянса требует полноправного членства этих двух стран.
"Теперь мы можем быть в безопасности, хотя некоторые страны НАТО еще не ратифицировали членство Финляндии и Швеции в НАТО. Я верю, что и прочие страны ратифицируют быстро", - сказал президент.
Он не беспокоится в связи с тем, что Турция высказывала неодобрительное отношение к вступлению Финляндии и Швеции.
"Я не очень обеспокоен, переговоры с Турцией продолжаются. Как долго они продлятся, я не буду предсказывать. До сих пор этот процесс проходил хорошо, и он продолжается", - сказал Ниинистё.
В сообщении Yle также говорится, что членство Финляндии в НАТО требует одобрения всех 30 стран НАТО и что решение США было воспринято в стране как решительная демонстрация поддержки Финляндии. "Это также может усилить давление на Турцию, которая пыталась остановить членство Финляндии и Швеции в НАТО", - отмечает портал.
Портал Yle отметил, что в Швеции также положительно отнеслись к решению сената США. По их данным, премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон написала на своей странице в соцсети слова благодарности после голосования в Сенате США.
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