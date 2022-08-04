Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

03.08 $/bbl +/- WTI 90.66 -3.76 Brent 96.78 -3.76

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 04.08.2022 16:14

Присоединение Финляндии к НАТО уже одобрили 23 страны, переговоры с Турцией продолжаются - Ниинистё

Ратификация странами НАТО членства Финляндии в альянсе продвигается быстрее, чем ожидалось, заявил президент Саули Ниинистё (Sauli Niinisto).

"Я думаю, что процесс прогрессирует даже быстрее, чем считалось ранее. Например, в случае с Соединенными Штатами некоторые усматривали возможное торможение в связи с осенними промежуточными выборами. Но это произошло поразительно быстро и в отношении США, а также 22-х стран, которые уже ратифицировали членство", - сказал Ниинисте в четверг порталу телерадиовещания Yle, комментируя решение Сената США о ратификации членства Финляндии и Швеции в НАТО.

По его словам, ратификация включает в себя выражение воли США, согласно которой Финляндия и Швеция могут получить поддержку, хотя гарантии безопасности всего НАТО пока недействительны, поскольку пятая статья договора альянса требует полноправного членства этих двух стран.

"Теперь мы можем быть в безопасности, хотя некоторые страны НАТО еще не ратифицировали членство Финляндии и Швеции в НАТО. Я верю, что и прочие страны ратифицируют быстро", - сказал президент.

Он не беспокоится в связи с тем, что Турция высказывала неодобрительное отношение к вступлению Финляндии и Швеции.

"Я не очень обеспокоен, переговоры с Турцией продолжаются. Как долго они продлятся, я не буду предсказывать. До сих пор этот процесс проходил хорошо, и он продолжается", - сказал Ниинистё.

В сообщении Yle также говорится, что членство Финляндии в НАТО требует одобрения всех 30 стран НАТО и что решение США было воспринято в стране как решительная демонстрация поддержки Финляндии. "Это также может усилить давление на Турцию, которая пыталась остановить членство Финляндии и Швеции в НАТО", - отмечает портал.

Портал Yle отметил, что в Швеции также положительно отнеслись к решению сената США. По их данным, премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон написала на своей странице в соцсети слова благодарности после голосования в Сенате США.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az