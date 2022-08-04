Москва призывает стороны в Карабахе проявлять сдержанность, соблюдать режим прекращения огня - МИД РФ

В Москве крайне озабочены эскалацией ситуации в районе Лачинского коридора, призывают Ереван и Баку к сдержанности и соблюдению режима прекращения огня, заявили в четверг в МИД России.
"Выражаем крайнюю озабоченность в связи с эскалацией напряженности в районе Лачинского коридора и на других участках линии соприкосновения. К сожалению, имеются жертвы. Приносим глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления раненым", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
На Смоленской площади отметили, что "российские миротворцы прилагают все необходимые усилия для стабилизации обстановки "на земле".
"Активная работа с обеими сторонами ведется по всем каналам и на всех уровнях, включая высшее руководство страны. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров находится в тесном контакте с азербайджанским и армянским коллегами", - говорится в сообщении.
"Призываем стороны проявлять сдержанность, соблюдать режим прекращения огня. Исходим из того, что урегулирование имеющихся противоречий должно осуществляться исключительно политико-дипломатическими средствами, с учетом позиций сторон и в строгом соответствии с положениями заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года", - подчеркнули в МИД РФ.
В ведомстве выразили убежденность, что "усилия сторон должны быть сконцентрированы на формировании положительной повестки в отношениях Баку и Еревана в рамках имеющихся трехсторонних переговорных форматов".
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