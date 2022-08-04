Армения своими территориальными претензиями к Азербайджану заводит в тупик мирные процессы на Южном Кавказе – Шафиев

Поощрение Арменией территориальных претензий к Азербайджану в различной форме заведет мирный процесс в тупик и может стать причиной войны в будущем, заявил председатель правления Центра анализа международных отношений Азербайджана Фарид Шафиев.

По его словам, предварительным условием для мирного соглашения между Баку и Ереваном является безоговорочное признание Арменией территориальной целостности Азербайджана.

"Сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на заседании правительства, выдвинул сепаратистские претензии к Азербайджану. По словам армянского премьера, в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года было определено понятие "Нагорный Карабах". Заявление лишь установило зону дислокации российского миротворческого контингента. Карабах - признанная на международном уровне территория Азербайджана. Если Армения хочет мира, предварительным условием является безоговорочное признание территориальной целостности Азербайджана", - сказал Шафиев, комментируя заявления премьера Армении.

По словам Шафиева, Москва должна согласовать с Баку мандат российских миротворцев.

"Пашинян заявил, что Армения и Россия подписали двухстороннее соглашение по поводу мандата российского миротворческого контингента. Россия должна согласовывать мандат с Азербайджаном, и, к сожалению, она не проявляет конструктивности в этом вопросе", - заявил он.

Председатель Центра вновь напомнил о том, что согласно 4-ому пункту трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, необходимо осуществить полный вывод регулярных и нерегулярных армянских воинских формирований из Карабаха.

Шафиев также заявил, что Азербайджан построил альтернативную Лачинскому коридору дорогу с опережением графика, однако Ереван всячески мешал этому процессу.

"Что касается Лачинского коридора, то альтернативная ему дорога должна была быть построена за 3 года. Азербайджан выполняет взятые на себя обязанности раньше срока. Армения же до сих пор мешала любым процессам. Можно сказать, что ни по одному направлению не было достигнуто конкретных продвижений. Армения прибегает к тактике затягивания процесса на неопределенный срок и ждет, когда геополитические события повернутся в ее пользу. Аналогичная тактика применялась и раньше, до Второй Карабахской войны, и привела к неудаче", - сказал он.

По словам председателя Центра, любой прогресс в армяно-азербайджанских переговорах достигался благодаря инициативе и давлению с азербайджанской стороны.

Шафиев также отметил, что для продвижения мирного процесса важны 4 основных направления: мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией, основанное на взаимном признании территориальной целостности (включая Карабахский регион Азербайджана); делимитация и демаркация армяно-азербайджанской границы; открытие транспортно-коммуникационных линий и экономическая интеграция, гуманитарные вопросы, включая разминирование, пропавших без вести лиц, военнопленных, культурного наследия (как в Армении, так и в Азербайджане), примирение между двумя этническими группами, возвращение беженцев и вынужденных переселенцев и т.д.

Кроме того, по его словам, остаются нерешенными некоторые вопросы, отраженные в заявлении от 10 ноября 2020 года, а именно вывод регулярных и нерегулярных армянских воинских формирований с признанных на международном уровне территорий Азербайджана; открытие коридора между западным регионом Азербайджана и Нахчываном (Зангезурского коридора), а также нового Лачинского коридора; возвращение Лачина и других населенных пунктов под контроль Азербайджана.

Шафиев вновь напомнил, что ситуация с карабахскими армянами является внутренним делом Азербайджана: "Обеспечение закрепленных в конституции Азербайджана прав карабахских армян в правовой, экономической и других сферах и интеграция их в азербайджанское общество является внутренним делом Азербайджана", - подчеркнул он.

"Все эти процессы могут быть усилены в рамках будущего регионального сотрудничества на Южном Кавказе при поддержке глобальных и региональных акторов. (...) и попытки поощрения территориальных претензий (со стороны Армении - ИФ) в различных формах приведет процессы в тупик и к будущей войне", - добавил Шафиев.

Э.Шафиев