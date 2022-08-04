США не соперничают с РФ и Китаем за влияние в Африке

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заверила, что ее поездка в Африку была запланирована заблаговременно и не связана с тем, что недавно страны этого континента посетили главы МИД России и Китая, пишет Associated Press.
"У нас нет задачи догнать их (в Африке). Напротив, это им нужно догонять нас. Мы взаимодействуем с этим континентом на протяжении десятилетий, и даже моя собственная карьера является ярким тому подтверждением", - сказала американский дипломат, сравнивая то, как в Африке работают дипломаты США, России и Китая.
Томас-Гринфилд подчеркнула, что поездка в страны Африки была запланирована давно, и не является "частью глобального соперничества" с Россией и Китаем. По ее словам, поездка направлена исключительно на "укрепление партнерских отношений с лидерами Африки и ее народами".
Постпред США при ООН с 4 по 7 августа посетит Уганду, Гану и Кабо-Верде, где она, по ее словам, будет обсуждать темы, связанные с продовольственными кризисом, ударившим по африканскому континенту. Сразу после нее с 7 по 11 августа в ЮАР, Конго и Руанду прибудет госсекретарь США Энтони Блинкен.
На минувшей неделе в Африке побывал министр иностранных дел России Сергей Лавров, он посетил Египет, Эфиопию, Уганду и Конго. В начале 2022 года глава МИД КНР Ван И посетил Эритрею, Кению и Коморские острова. По сложившейся традиции глава дипломатии Китая свою первую зарубежную поездку совершает в Африку.
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