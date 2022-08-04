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Регион 04.08.2022 17:59

Грузинские власти отказываются рассматривать требование оппозиции о введении визового режима с Россией

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе подверг критике звучащие со стороны оппозиции призывы к установлению визового режима для граждан России.

"Требование о восстановлении визового режима с Россией является постыдным и не вписывается ни в какие рамки. В Грузии не место ксенофобии. Прежние грузинские власти сразу же после августовской войны в 2008 году отменили визовой режим для российских граждан, а сегодня те же люди требуют восстановить визовой режим. Это откровенное проявление ксенофобии, мы этого не допустим", - сказал Кобахидзе журналистам в четверг.

Так он отреагировал на заявление оппозиционной партии "Лело", потребовавшей от властей введения визового режима для российских граждан, въезжающих в Грузию.

"Поток российских граждан в нашу страну существенно увеличился, а это представляет угрозу национальной безопасности Грузии", - заявила в четверг на брифинге одна из лидеров "Лело, депутат парламента Саломе Самадашвили.

По ее словам, многие из прибывших в последние месяцы россиян, а их почти 250 тысяч, открывают в Грузии свой бизнес, скупают земли и недвижимость.

"Мы считаем, что визовый режим с Россией должен быть восстановлен, пусть временно, но это необходимо, чтобы мы знали, кто приезжает к нам, с какой целью, на какое время и когда намерен покинуть нашу страну", - сказала Самадашвили.

В настоящее время граждане России без оформления виз могут посещать Грузию сроком один год.

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