Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

03.08 $/bbl +/- WTI 90.66 -3.76 Brent 96.78 -3.76

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 04.08.2022 17:21

Китайские ракеты попали в исключительную экономическую зону Японии, утверждают в Токио

Баллистические ракеты, выпущенные КНР в рамках учений, попали в исключительную экономическую зону Японии, власти страны выразили протест китайскому правительству, сообщает в четверг агентство "Киодо" со ссылкой на японские власти.

"Это серьезный вопрос, который затрагивает национальную безопасность нашей страны и людей", - заявил министр обороны Японии Нобуо Киси. Он отметил, что это первый раз, когда китайские баллистические ракеты приземлились в этих водах.

В общей сложности, как утверждает японская сторона, пять ракет, выпущенных Китаем, попали в исключительную экономическую зону Японии.

Ранее в четверг глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси выразил "глубокую обеспокоенность" в связи с китайскими военными учениями, которые проходят в Тайваньском проливе. В данный момент он находится на встрече министров иностранных дел стран АСЕАН в Камбодже.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань вечером во вторник. На острове она встретилась с несколькими официальными лицами, в том числе с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь и вице-спикером законодательного ведомства Тайваня Цай Цичаном. В среду она покинула остров, вылетев в Южную Корею.

В МИД КНР заявили, что контрмеры против этого визита будут "решительными, мощными и эффективными", и их почувствуют как в США, так и на Тайване. Пекин начал военные учения близ острова, а также распространил официальное предупреждение авиакомпаниям о необходимости избегать воздушного пространства вблизи Тайваня в шести зонах. Кроме того, Китай ввел запрет на ввоз с острова цитрусовых, нескольких видов рыб и ряда других продуктов питания.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az