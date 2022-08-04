В Финляндии рассматривают варианты ограничения выдачи россиянам туристических виз

Правительство Финляндии изыскивает способы ограничения выдачи туристических виз россиянам в связи с событиями на Украине.

"У Финляндии есть способы ограничить выдачу туристических виз гражданам России. Цель состоит в том, чтобы повлиять на принятие решений по визовой политике. Правительство ищет способы ограничить выдачу туристических виз россиянам. Самый быстрый способ снизить количество туристов, прибывающих в Финляндию из России, - это повлиять на категории виз и сроки их оформления", - сообщил министр иностранных дел Пекка Хаависто (Pekka Haavisto) порталу телерадиовещания Yle по завершении заседания правительства, обсудившего этот вопрос.

Хаависто отметил, что предоставил правительству законные способы ограничения количества виз.

"На практике это означает, что выдача виз по семейным обстоятельствам и для работы имеют приоритет над туристическими визами", - сказал министр, отметив, что для аннулирования выданных ранее долгосрочных виз потребовалось бы веское обоснование, например, угроза безопасности.

Он подчеркнул, что полный запрет на выдачу виз должен быть решен в соответствии с санкционным законодательством Евросоюза. Он отметил, что Финляндия поднимет вопрос о визовой практике на неформальной встрече министров иностранных дел ЕС в конце августа.

Министр также сообщил, что обсудил вопрос о возможных визовых ограничениях для россиян на встрече с президентом Саули Ниинистё (Sauli Niinisto).

По информации Yle, правительство продолжит обсуждение вопроса о визах для россиян на следующей неделе.

25 июля лидеры четырех парламентских фракций крупнейших правящих партий Финляндии высказались за запрет выдачи туристических виз россиянам из-за событий на Украине и так как россияне используют финские визы для транзита в другие государства Евросоюза.