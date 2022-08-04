Встреча Путина с Эрдоганом может затянуться, совместной пресс-конференции не будет - Песков

Пресс-конференция президентов России и Турции по итогам их переговоров в Сочи не состоится из-за графика турецкой стороны, пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пресс-конференция по времени не получается у турецкой стороны. Встреча, возможно, затянется, а им нужно возвращаться обратно", - сказал Песков, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он пообещал, что представители Кремля, а также вице-премьер Александр Новак пообщаются с журналистами по итогам российско-турецких переговоров на высшем уровне.