Встреча Путина с Эрдоганом может затянуться, совместной пресс-конференции не будет - Песков

Пресс-конференция президентов России и Турции по итогам их переговоров в Сочи не состоится из-за графика турецкой стороны, пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пресс-конференция по времени не получается у турецкой стороны. Встреча, возможно, затянется, а им нужно возвращаться обратно", - сказал Песков, отвечая на вопрос "Интерфакса".
Он пообещал, что представители Кремля, а также вице-премьер Александр Новак пообщаются с журналистами по итогам российско-турецких переговоров на высшем уровне.
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