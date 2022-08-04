Цены на нефть перешли к снижению и находятся на минимуме с февраля, Brent - $95,11 за баррель

Цены на нефть перешли к снижению в ходе торгов в четверг после первоначального роста и приблизились к минимальным отметкам с февраля.
При этом по итогам предыдущих торгов нефть существенно подешевела на данных об увеличении запасов топлива в США по итогам прошлой недели.
Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:43 в четверг составляет $95,11 за баррель, что на $1,67 (1,73%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $89,36 за баррель, что на $1,3 (1,43%) меньше итогового значения предыдущей сессии.
Давление на рынок оказывают опасения инвесторов о том, что рост процентных ставок и замедление темпов подъема мировой экономики окажут существенное негативное влияние на спрос, пишет Trading Economics.
Как стало известно в среду из отчета Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе подскочили на 4,47 млн баррелей. Тем временем товарные запасы бензина выросли на 163 тыс. баррелей, а резервы дистиллятов уменьшились на 2,4 млн баррелей.
Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,5 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,5 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.
Тем временем ОПЕК+ на заседании в среду принял решение о символическом увеличении квоты на добычу нефти в сентябре - лишь на 100 тыс. баррелей в сутки, объяснив это дефицитом мощностей как в добыче, так и в переработке.
"Крайне ограниченное наличие свободных мощностей требует их использования с большой осторожностью для ответа на серьезные перебои с поставками", - говорится в пресс-релизе ОПЕК+.
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