Король Норвегии госпитализирован с жаром

Король Норвегии Харальд V госпитализирован с высокой температурой, сообщает в четверг пресс-служба королевской семьи. "Его Величество король сегодня помещен в Королевскую больницу с жаром. Его состояние стабильно", - говорится в сообщении на сайте королевского дворца. Деталей о состоянии здоровья 85-летнего короля канцелярия дворца не приводит.

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