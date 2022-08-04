Король Норвегии госпитализирован с жаром

Король Норвегии Харальд V госпитализирован с высокой температурой, сообщает в четверг пресс-служба королевской семьи.
"Его Величество король сегодня помещен в Королевскую больницу с жаром. Его состояние стабильно", - говорится в сообщении на сайте королевского дворца.
Деталей о состоянии здоровья 85-летнего короля канцелярия дворца не приводит.
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