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Здравоохранение 04.08.2022 18:50

Король Норвегии госпитализирован с жаром

Король Норвегии Харальд V госпитализирован с высокой температурой, сообщает в четверг пресс-служба королевской семьи.

"Его Величество король сегодня помещен в Королевскую больницу с жаром. Его состояние стабильно", - говорится в сообщении на сайте королевского дворца.

Деталей о состоянии здоровья 85-летнего короля канцелярия дворца не приводит.

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Тэги: НОРВЕГИЯ, КОРОЛЬ, ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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